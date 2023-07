Da Fondazione Cariverona 160mila euro per progetti dedicati ai giovani

MANTOVA Consolidare i progetti di successo a vantaggio degli under 30 per creare dei modelli da esportare in altri territori.

È questo il principio che ha guidato il Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariverona nel deliberare il sostegno a 16 iniziative che coinvolgeranno Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona nell’ambito del bando Giovani protagonisti – Buone pratiche territoriali. Alla provincia di Mantova sono stati assegnati 160mila euro (su un totale di 1,3 milioni) per due progetti già sperimentati in contesti scolastici, extrascolastici o comunitari che hanno raggiunto i risultati previsti, offrendo ai giovani l’occasione di diventare protagonisti, sviluppando competenze, capacità di orientamento e spirito d’iniziativa.

“Con questo bando – spiega Filippo Manfredi, direttore generale della fondazione – vogliamo contribuire a trasformare le esperienze positive in buone pratiche e in modelli da replicare anche in altri contesti, creando nuove opportunità per gli under 30. Se un progetto ha avuto successo a Verona, perché non pensare che possa aiutare anche i giovani di Mantova o di Belluno? Come fondazione, desideriamo facilitare questa contaminazione di idee e promuovere un patrimonio di conoscenze condivise a vantaggio dei nostri territori: è una priorità trasversale che plasma tutta la nostra azione e che abbiamo voluto inserire anche nei nostri documenti programmatici”. Circa un terzo delle candidature selezionate dal Cda nasce da iniziative di successo sostenute in passato da Fondazione Cariverona, mentre quasi un quarto proviene da territori al di fuori delle cinque province di riferimento.

Ora, ogni progetto affronterà una prima fase di co-design e co-progettazione per consolidare e sistematizzare la buona pratica nella provincia “apripista”.

In un secondo momento si passerà, invece, alla diffusione nel territorio “ospite”. “In un contesto particolarmente delicato per i giovani come quello attuale – sottolinea Manfredi – è importante usare bene le risorse, capitalizzando i progetti che hanno già generato un impatto positivo nelle vite di tanti under 30.

Anche se spesso non fanno notizia, queste storie di successo ci sono: vanno fatte emergere, potenziate e aiutate a crescere”.

I due progetti che si sono aggiudicati il contributo sono Isidora Aps con il progetto FAcciamo Bar…h! Ri – Abilitiamo e rilanciamo i percorsi laboratoriali, formativi e inclusivi per giovani con disabilità del territorio mantovano.

La proposta prende le mosse dal precedente progetto Ri-Abilità, realizzato col contributo della Fondazione. Circolo Arci Casbah Aps con “Dove si balla? Nella tua terra”. Il progetto si propone di diffondere un format di evento culturale, sperimentato da Arci Tom e Arci Casbah, che integri la valorizzazione del tessuto musicale locale e le esigenze di formazione e dibattito giovanile.