Settembre decisivo per il turismo a Sabbioneta

SABBIONETA – Con l’inizio di settembre la Piccola Atene spera di veder risalire la curva delle presenze turistiche. Per la cittadina gonzaghesca, infatti, la tarda estate coincide storicamente con un picco di visitatori, complici anche le varie manifestazioni capaci di attrarre pubblico anche molto lontano, come il Festivaletteratura di Mantova. Quest’anno nessuno sa come potrà evolvere la stagione, viste le restrizioni da covid. Comunque il primo fine settimana di settembre è andato molto bene. Lo conferma il sindaco Marco Pasquali: «Abbiamo realizzato più di duecento ingressi nei monumenti – piega il primo cittadino – ed è stato particolarmente apprezzato anche il mercatino dell’Antiquariato. All’appuntamento si sono presentati circa 90 espositori, un vero record per il mercatino». Segno che l’evento si sta consolidando, non solo fra il pubblico, ma anche fra gli addetti di settore e queso fa ben sperare per il futuro. «C’è stata una buona affluenza anche allo spettacolo dei burattini organizzato in Piazza Ducale – aggiunge il sindaco -, sia al pomeriggio che nella replica serale. Soddisfatti anche Elena Torresani e Riccardo Malmusi per il debutto della loro attività proprio in questa occasione». I due hanno posizionato il loro furgone truck food fra le bancarelle, offrendo la possibilità di un ristoro a pubblico ed espositori, per tutto il tempo del mercatino. Itanto domenica prossima si cercherà di fare il bis, approfittando dei festeggiamenti differiti per la Giornata Europea della Cultura Ebraica.