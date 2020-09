Ripresa scolastica: ecco tutti i servizi e le norme

RONCOFERRO – I servizi scolastici integrativi contenuti nel piano del diritto allo studio sono pronti a partire, come ogni anno scolastico, perlopiù in concomitanza con gli orari definitivi delle scuole.

Per rendere più chiaro l’avvio, il funzionamento dei servizi e soprattutto le buone prassi anti Covid, il Comune ha pubblicato sul proprio sito le informative su ciascun servizio. Primi servizi a partire, lunedì scorso, il trasporto scolastico e la mensa delle scuole Gulliver di Roncoferraro e Rodoni Vignola di Villa Garibaldi. Per le elementari di Roncoferraro e Barbasso e per la media di Roncoferraro, gli scuolabus effettueranno il servizio a partire dal secondo giorno di scuola (15 settembre).

Partenza differita invece per il servizio di pre-scuola, mercoledì 23 settembre, a partire dalle 7.30. Il servizio, attivo per i soli bambini delle due elementari di Governolo e Roncoferraro, viene prestato presso l’aula 6 del plesso Gementi di Governolo, mentre per Roncoferraro è stato necessario trovare un locale alternativo. I locali individuati per il pre-scuola (e anche per il doposcuola) a Roncoferraro sono quelli del palasport, nell’ampia zona-androne. Per il doposcuola c’è da attendere l’entrata in vigore dell’orario definitivo, quello che fa riferimento a lunedì 28 settembre, da parte dell’istituto comprensivo, dato che il servizio è costruito per partire al termine dell’orario scolastico (vale a dire dalle 13.15 alle 17.45). Il servizio di doposcuola si svolgerà a Governolo nel plesso scolastico in un’aula appositamente riservata e a Roncoferraro nello spazio androne del palasport. Al doposcuola di Roncoferraro, come già negli anni passati, accederanno i bambini dell’elementare di Barbasso che verranno trasportati con lo scuolabus dal plesso fino alla sede del doposcuola.

Sono ancora in corso le complesse operazioni di sanificazione e di allestimento degli spazi, con segnaletica orizzontale e verticale, disposizione di banchi e sedie col corretto distanziamento e verifica dei percorsi di fuga.

Matteo Vincenzi