Si rompe un tubo dell’acquedotto: via Levata allagata

LEVATA (Curtatone) – Ancora problemi all’acquedotto di Levata dove lunedì sera si è nuovamente verificata la rottura di una tubatura. Il guasto è stato prontamente riparato da Tea Aqa che nei prossimi mesi dovrebbe provvedere a rifare la linea dell’acquedotto nella via in questione.

Sono state diverse le famiglie che domenica sera si sono ritrovate senza acqua corrente: la causa la rottura – l’ennesima registrata negli ultimi tempo – di una tubatura dell’acquedotto in via Levata. Il problema, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici Cinzia Cicola, è stato ben presto riparato dai tecnici di Tea Aqa. Un disagio, però che non è nuovo nella frazione e, più nello specifico, nella stessa via Levata dove già lo scorso aprile si era verificata un’importante perdita che aveva causato l’allagamento del tratto. Guasto, anche quello, prontamente riparato da Tea Aqa ma che impone ora un più importante e, soprattutto, risolutore intervento di manutenzione dell’impianto.

Lavori che, come spiegato dall’assessore Cicola, dovrebbero essere prossimi: intenzione del gestore del servizio sarebbe, infatti, rifare la linea dell’acquedotto in via Levata entro l’anno in corso o comunque nei primi mesi 2024.