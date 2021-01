Sono oltre 3mila le adesioni all’App Municipium

SAN GIORGIO BIGARELLO – Sono oltre 3mila le adesioni registrate all’App Municipium, lo strumento d’accesso unificato per comunicazioni, eventi, info rifiuti, punti di interesse, segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi del Comune di San Giorgio Bigarello. E’ quanto emerso dal report annuale dell’Amministrazione in merito alle attività comunicative dell’ente, dove balza subito all’occhio il significativo aumento del numero di visitatori e delle sessioni registrati dal sito istituzionale del Comune (comune.sangiorgiobigarello.mn.it): si parla di 52.725 utenti e 91.959 sessioni nel 2019 contro gli 80148 utenti e le oltre 158mila sessioni nel corso del 2020. Lo stesso vale per le piattaforme social e per il canale di messaggistica broadcasting che, nel giro di pochi mesi, ha raggiunto oltre 900 domande di iscrizione. Attivate inoltre, sempre nel corso del 2020, in particolar modo per la diffusione dei messaggi istituzionali del sindaco Beniamino Morselli sull’emergenza sanitaria, 21 campagne telefoniche tramite Alert System, che hanno raggiunto i 2.389 utenti registrati. Anche Alert System ha evidenziato un aumento sul totale delle iscrizioni: oltre 700 sono le persone che hanno aggiunto il loro numero di telefono all’elenco dei contatti. A partire dal maggio 2020, quando è stato attivato lo Sportello Telematico Polifunzionale, grazie al quale i cittadini hanno la possibilità di presentare le loro pratiche online, senza doversi recare di persona presso gli uffici comunali, è stato registrato un numero di richieste/pratiche pervenute pari a 885. La maggior parte delle richieste sono pervenute all’Area dei Servizi alla Persona, alla Segreteria e all’Area lavori pubblici – Urbanistica – Ambiente – SUAP.

