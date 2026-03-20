Spaccia cocaina in centro a Viadana a bordo di un Suv: 38enne indiano inseguito e arrestato dai carabinieri

VIADANA Nel corso di questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 38enne di origine indiana, residente a Viadana, perché ritenuto in ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di reati in materia di stupefacenti, attuavano un servizio di osservazione in Piazza Matteotti, notando nei pressi di un esercizio pubblico due uomini che, una volta incontratisi, si dirigevano nel parcheggio adiacente la piazza Manzoni, dove uno dei due saliva a bordo di un Suv. L’uomo, quindi, apriva il finestrino al quale si avvicinava per qualche istante l’altro soggetto, che poi si allontanava dal luogo repentinamente a piedi. L’uomo a bordo del Suv, invece, si metteva immediatamente in marcia, allontanandosi anche lui dal posto. In considerazione dell’atteggiamento estremamente sospetto avuto dai due, anche in considerazione dell’orario, i Carabinieri provvedevano prontamente a identificare e sottoporre a perquisizione l’uomo allontanatosi a piedi, addosso al quale veniva trovata una dose di cocaina di circa mezzo grammo. Lo stesso dichiarava di averla appena acquistata dal soggetto a bordo del Suv e di averla pagata con due banconote da 20 euro. Un’altra pattuglia, nel frattempo, si poneva all’inseguimento dell’altro uomo allontanatosi a bordo del Suv che, una volta fermato, veniva identificato nel 38enne indiano. Questi, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso delle due banconote da 20 euro ricevute poco prima e di un ulteriore involucro contenente cocaina del peso di circa mezzo grammo occultato in un vano posto tra i due sedili anteriori. I Carabinieri, pertanto, estendevano la perquisizione anche alla sua abitazione a perquisizione. Durante le operazioni venivano rinvenuti circa mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti cinque panetti di hashish e circa 50 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed a denaro contante per un ammontare di 3.700 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per tali motivi il 38enne veniva dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostante stupefacenti, mentre la droga, il materiale ed il denaro venivano sottoposti a sequestro. Il Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, informato immediatamente dei fatti, disponeva che l’arrestato fosse trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina il Tribunale di Mantova, all’esito della relativa udienza, ha convalidato l’arresto.