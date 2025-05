Presidio Flai Cgil davanti a Ispettorato territoriale del Lavoro per dire basta a sfruttamento, precariato e appalti al massimo ribasso

MANTOVA Presidio della Flai di Cgil di Mantova oggi, lunedì 26 maggio, davanti alla sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Mantova per dire basta agli appalti al massimo ribasso nel comparto agricolo, basta al precariato e allo sfruttamento. “Oggi siamo qui anche per ricordare – ha detto Ivan Papazzoni, segretario della Flai Cgil di Mantova – che votando sì ai referendum dell’8 e 9 giugno si contribuirà a combattere questi fenomeni e si contribuirà a dare forza alla rete del lavoro agricolo di qualità. Chiediamo a tutte le istituzioni di appoggiarci in questa battaglia e a tutti i cittadini di andare a votare”. I segretari della Flai, Ivan Papazzoni e Luca Casu, sono poi stati ricevuti dalla direttrice dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, Annamaria Melissari.