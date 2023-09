Sportello estero, Confcommercio assiste le imprese per il mercato internazionale

MANTOVA – In Confcommercio Mantova apre lo Sportello Estero, il nuovo servizio di assistenza e supporto alle imprese che vogliono affacciarsi sui mercati internazionali. Lo sportello offre soluzioni efficaci per affrontare tutti gli aspetti legati alle operazioni di import-export: non solo supporto tecnico, ma anche opportunità di business per le aziende interessate ad affacciarsi presso i mercati internazionali. Grazie al personale specializzato, le aziende possono usufruire di consulenza su adempimenti amministrativi (dogane, fisco, contratti, certificazioni, pagamenti…) e di supporto commerciale alle imprese (ricerca partner all’estero, organizzazione di missioni imprenditoriali e partecipazione a fiere ed eventi, incontri B2B in Italia con attività di matchmaking, supporto di Temporary Export Managers), servizi formativi (webinar tematici), oltre che ricevere una informativa periodica sulle principali novità. Questo lavoro avviene in stretta sinergia con Aice, l’associazione promossa da Confcommercio a livello nazionale a supporto delle imprese che commerciano con l’estero, e con Imit, l’associazione parallela che aggrega i consulenti e i managers per l’internazionalizzazione. Confcommercio, infatti, svolge la propria attività in tema di internazionalizzazione, curando le relazioni con le istituzioni nazionali ed internazionali, monitorando le misure che il Governo adotta per l’internazionalizzazione di impresa e confrontandosi costantemente con le componenti del sistema Confcommercio interessate all’import-export e all’internazionalizzazione di impresa in generale. Non ultimo, la Confederazione è dal 1989 nodo ufficiale delle reti Europee di assistenza alle imprese che, di volta in volta, sono state avviate sotto il coordinamento della Commissione Europea a Bruxelles.