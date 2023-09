Agosto al museo, oltre ventimila visitatori per Palazzo Ducale e Palazzo Te

MANTOVA – Continua l’onda dei numeri importanti per i musei mantovani.

Ad agosto, le bellezze artistiche hanno riportato cifre significative: 12.183 biglietti staccati per il Palazzo del Te, 5013 al Maca e 2959 presso il Tempio di San Sebastiano. Il caldo non ha intaccato nemmeno i numeri di Palazzo Ducale che ha fatto registrare 18.410 visitatori.

«L’afflusso dei visitatori a Palazzo Ducale nel mese di agosto è stato molto buono, con un discreto affollamento di turisti stranieri – Stefano L’Occaso, direttore di Palazzo Ducale -. Ora la sfida è tenere il più possibile alto questo standard anche nei mesi tradizionalmente più difficili dell’autunno. L’operazione di Rubens con Palazzo Te e Galleria Borghese va in questa direzione, confidiamo porti giovamento alla città. Dal canto nostro, stiamo conducendo un grande sforzo per offrire al pubblico un servizio ampio e di qualità sostenendo in parallelo la straordinaria campagna di restauri in corso, che non ha precedenti negli ultimi decenni. E nei prossimi mesi apriremo nuove sezioni espositive, come il piano terra del Castello di San Giorgio con le collezioni rinascimentali».