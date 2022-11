Tennis tavolo – PaninoLab, Quattro Mori nel mirino. Frigeri: “Il pari a Prato un buon risultato”

BAGNOLO SAN VITO Se da un lato in questo fine settimana il massimo campionato femminile di tennis tavolo è fermo, dall’altro la mente del Dt Olga Dzelinska e delle atlete di PaninoLab è già rivolta alla sfida casalinga di domenica 13 col Quattro Mori Cagliari.

«Gara tutt’altro che facile quella che ci attende – dichiara il dirigente Paolo Frigeri – Le nostre prossime avversarie possono contare su due atlete di qualità come Dragoman e Plaian. A distanza di qualche giorno dalla gara di Prato, dal pareggio per 3-3, sono più tranquillo. Appena finita la partita ero un po’ deluso perché sul 3-1 a nostro favore potevamo e dovevamo chiudere la partita, ma a conti fatti consideriamolo un buon risultato contro un’ottima squadra, composta da atlete esperte come Tan, Colantoni e Stefanova. A Prato sarà dura per tutti. Domenica sono mancati i punti di Tian Jing, ma può capitare. Le altre ragazze che hanno giocato hanno fatto il loro dovere».