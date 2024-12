Sull’auto rubata con arnesi da scasso: due arresti

VIADANA Stavano circolando a bordo di un’automobile rubata portando con sé strumenti per lo scasso: due uomini, un 36enne e un 41enne albanesi, sono stati arrestati dai Carabinieri di Viadana per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, e in seguito sono stati portati in carcere a Mantova. Dopo ulteriori controlli da parte dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana che li avevano fermati durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, è emerso che, oltre all’auto rubata, sul veicolo erano presenti vari arnesi atti allo scasso. I due uomini, un 36enne e un 41enne albanesi, sono stati arrestati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, e in seguito sono stati portati in carcere a Mantova. In auto, tra gli altri, avevano anche grosse cesoie e una motosega.

La scoperta è avvenuta nell’ambito dei continui servizi perlustrativi disposti dal Comando Provinciale dei carabinieri di Mantova. Nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre i carabinieri di Viadana hanno fermato un’autovettura con due soggetti a bordo che, dal successivo controllo, risultava rubata e quindi procedevano a un più accurato controllo degli occupanti con relativa perquisizione personale e del veicolo a loro in uso.