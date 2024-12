Schianto sul cavalcaferrovia: quattro feriti, tre sono di Villa Poma

GAZZO VERONESE Quattro ragazze ferite, delle quali una in codice rosso. Questo il bilancio dell’incidente frontale verificatosi ieri mattina intorno alle 10 sulla statale 12, proprio sopra il cavalcaferrovia di Roncanova, frazione di Gazzo Veronese.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Legnago, una Mercedes guidata da una veronese della zona si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 sulla quale viaggiavano tre giovani sorelle mantovane di 21, 19 e 10 anni, residenti a Villa Poma. L’impatto tra le due autovetture è stato violentissimo e la 500 è finita fuori strada intrappolando le tre sorelle.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e l’auto medica del 118 oltre ai Vigili del Fuoco per estrarre le quattro persone coinvolte nello scontro. La conducente della 500 è stata stabilizzata sul posto e trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento (Vr) mentre le altre due sorelle sono state trasportate in codice giallo al Mater Salutis di Legnago, così come la conducente della Mercedes, anch’essa medicata sul posto. La statale 12 è rimasta bloccata per oltre due ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi ormai ridotti ad un ammasso di lamiere.