Suzuki GSX-8S, il fascino di un design unico

Lo stile futuristico incontra il grande potenziale di un nuovo motore ed un nuovo telaio.

È stata progettata per creare una naked completamente nuova.

Un nuovo motore che segna l’inizio di una nuova era

CASTELLUCCHIO – Agile, precisa e reattiva, ha dalla sua potenza, maneggevolezza e comfort che sapranno soddisfare ogni esigenza ed offrire il pieno controllo in qualunque situazione, rendendo l’esperienza di guida estremamente emozionante. Le linee snelle e pulite del frontale e della coda esaltano da un corpo centrale muscoloso. Ogni dettaglio, fino all’inedito e caratteristico design dello scarico, sottolinea il fascino di uno stile slanciato, accattivante e compatto che trasmette potenza ed elevate prestazioni. Questo aspetto è ulteriormente evidenziato dalla totale esposizione di motore, telaio ed altri elementi che conferiscono una sensazione completamente nuova al carattere unico della GSX-8S, affermandola come la naked street fighter di una nuova era. La progettazione di una naked street fighter che segnasse l’inizio di una nuova era è iniziata con l’obiettivo di costruire un propulsore snello e compatto, così da ottenere la geometria del telaio ottimizzata per incrementare le prestazioni. Il nuovo motore avrebbe dovuto essere facile da controllare, potente e vigoroso nella coppia, disponendo anche di una risposta dell’acceleratore fluida e lineare per offrire un’esperienza di guida soddisfacente, sia in solitaria sia in compagnia di un passeggero. Tutto ciò ha permesso di dar vita al nuovo motore bicilindrico parallelo di Suzuki da 776 cm3, caratterizzato da un perfetto equilibrio tra prestazioni soddisfacenti fin dai bassi regimi e una potenza emozionante agli alti. Suzuki ha scelto un albero motore a 270 gradi poiché la sua fasatura aiuta a fornire una guida fluida con una coppia vigorosa, una grande trazione ed un piacevole sound simile a quello di un bicilindrico a V. Il nuovo motore introduce un innovativo sistema di equilibratura a doppio contralbero che rende più agile e prestante la GSX-8S. La GSX-8S è dotata di un nuovo scarico corto posizionato in basso sul lato destro del motore e contribuisce notevolmente al look compatto di questa street fighter. L’impianto di scarico 2-in-1 produce un sound piacevole che si addice perfettamente al nuovo motore bicilindrico parallelo. Inoltre, il convertitore catalitico a doppio stadio contribuisce a soddisfare la normativa Euro 5 sulle emissioni, massimizzando al contempo la potenza erogata e le prestazioni complessive.

Parole d’ordine: agilità e prestazioni

Basta guardare la GSX-8S per rendersi conto che il telaio sia stato accuratamente progettato per essere sottile, compatto e leggero, risultando agile e perfettamente adatto a sostenere il motore bicilindrico. Ogni aspetto riflette una grande attenzione alla maneggevolezza, al controllo e alla riduzione dell’affaticamento, che si guidi in solitaria, con le borse laterali morbide opzionali o con un passeggero. Le dimensioni compatte del nuovo motore bicilindrico parallelo consentono inoltre di controllare più facilmente la GSX-8S ed affrontare qualsiasi curva in modo preciso.