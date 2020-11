A Poggio una bombola di gas gettata nelle campagne

POGGIO RUSCO Cronache di ordinaria inciviltà (anche se l’inciviltà, per fortuna, è ancora di pochi: i cittadini che si comportano correttamente sono la stragrande maggioranza). Delle due segnalazioni che sono arrivate ieri, la prima riguarda Poggio Rusco dove il solito cretino ha pensato bene di abbandonare una bombola di gas in un campo. Azione che, oltre che scorretta e in spregio delle leggi vigenti, è anche oltremodo pericolosa in quanto la vegetazione è destinata a coprire l’oggetto in breve tempo con gravi rischi durante le successive operazioni di sfalcio.