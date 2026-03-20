Suzzara. Ladro pizzicato dai Carabinieri nel cantiere della scuola

SUZZARA A Suzzara, oltre alle telecamere, funzionano benissimo anche gli “occhi” umani: ci sia consentita questa battuta per descrivere quanto avvenuto nella tarda sera di mercoledì quando, proprio grazie alla segnalazione di alcuni passanti è stato possibile sventare un tentativo di furto e, oltre a questo, riuscire a denunciare il responsabile.

Il fatto è avvenuto attorno alle 21 di mercoledì nel cantiere del nuovo polo scolastico di via Lambrakis nella cittadina del Premio: alcuni passanti avevano notato strani fasci di luce all’interno del cantiere e – ovviamente – hanno subito pensato che non poteva certo trattarsi di operai al lavoro, vista l’ora e visto anche che non si sentivano rumori e nemmeno macchine operatrici in movimento. Immediata è scattata la segnalazione, non solo ai carabinieri ma anche al responsabile del cantiere e i militari si sono precipitati sul posto beccando un 52enne del posto intento a sottrarre materiale edile dal cantiere stesso. Beccato con “le mani nella carriola” il 52enne ha capito di non avere alcuna possibilità di fuga e ha ammesso le proprie responsabilità oltre a restituire subito quanto aveva sottratto ma ciò comunque non lo salverà da qualche guaio visto che è stata formalizzata una denuncia a piede libero per furto.

Non è la prima volta che a Suzzara un fatto criminoso viene sventato o, dopo che è stato compiuto, che si riesce a mettere le mani sul responsabile: spesso e volentieri questo è avvenuto con il supporto delle telecamere di videosorveglianza che hanno dato un aiuto fondamentale alla professionalità dei militari dell’Arma. In questo caso lodevole il senso civico di quei cittadini che, di fronte a un episodio sospetto, non si sono girati dall’altra parte ma hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Una segnalazione tempestiva, e questo caso è emblematico, può davvero rivelarsi decisivia anche per prevenire reati predatori.