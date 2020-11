Termoscanner alle scuole: da Cancellieri un sollecito al sindaco di Goito Chiaventi

GOITO Tutelare la salute dei propri cittadini in questo particolare momento passa anche attraverso l’adozione di termo scanner con i quali misurare la temperatura ai bimbi che entrano nelle scuole del territorio goitese.

Il consigliere Mario Cancellieri a tale proposito invita il sindaco di Goito, Pietro Chiaventi, a predisporre, qualora non sia attivo e pur nella consapevolezza che le norme non lo impongono all’ente locale, un servizio di misurazione della temperatura all’ingresso dei vari plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo del capoluogo e delle frazioni oltre ovviamente alla materna privata.

«Ritengo che allestire un servizio di questo tipo – precisa l’esponente dell’opposizione – non abbia costi eccessivi e potrebbe divenire un segnale forte di quanto l’amministrazione locale sia attenta alle problematiche sanitarie del momento. Non bisogna dimenticare che il sindaco per legge è la figura alla quale è attribuito il compito di garantire, per quanto possibile, la tutela della salute e sicurezza della propria comunità. Ribadisco che tale richiesta l’ho formalizzata nel corso dell’ultimo consiglio comunale».

«Si potrebbe – prosegue Cancellieri – in collaborazione con Ats Val Padana e la direzione dell’istituto comprensivo, che manterrebbe comunque la sua autonomia, di verificare l’opportunità di far si che all’ingresso della materna comunale di quella de “Gli Angeli Custodi”, della primaria e delle prime classi della secondaria di primo grado ai bambini venga misurata la temperatura. Il tutto ovviamente verificando due classi al giorno alternativamente. (pabi)