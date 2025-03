Tormenti e percosse alla ex fidanzata, 43enne stangato

MANTOVA – Non rassegnandosi alla fine della loro relazione aveva preso a molestare a vario titolo la ex, pedinandola e controllandola in bar, ristoranti nonché sul luogo di lavoro, oltre a tempestarla di messaggi e aggredirla in diverse occasioni. Sul banco degli imputati, per le ipotesi di stalking e lesioni, era così finito un 43enne rumeno residente nel quartiere cittadino di Lunetta. Segnatamente i fatti a lui ascritti risalivano al biennio 2021-2022, periodo in cui si era reso responsabile di plurimi episodi persecutori, costatigli altresì dapprima un ammonimento del questore e quindi un divieto di avvicinamento alla persona offesa con tanto di obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Nel novero delle contestazioni non mancavano inoltre anche casi di violenza fisica come quando, sempre stando agli addebiti, aveva rotto alla donna un dito durante una discussione o, con tanto di filmato di videosorveglianza prodotto agli atti del giudizio, l’aveva schiaffeggiata davanti al condominio dove all’epoca convivevano. Una versione confermata in sede dibattimentale sia dalla parte lesa che dal figlio di lei, quest’ultimo escusso a suo tempo come teste della procura. Diversa invece quella dell’accusato secondo cui al contrario sarebbe stato lui vittima di percosse e offese anche con epiteti razzisti. «Mi ripeteva sempre quanto facessi schifo chiamandomi zingaro, io invece volevo solo che mi lasciasse in pace». Parole alla fine non sufficienti però per invertire il quadro inquirente stante, ieri, una condanna a suo carico di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a 5mila euro a titolo di provvisionale. Di un paio di mesi più elevata era stata invece la richiesta di pena del pubblico ministero.