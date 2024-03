Torre Solferino e San Martino, da sabato la riapertura

SOLFERINO Meteo permettendo, da sabato riapriranno il Museo e la Rocca di Solferino, e San Martino della Battaglia tornerà ad essere visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con il seguente orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 ed orario continuato la domenica ed in occasione dei giorni festivi. Museo e Rocca della cittadina della Spia d’Italia saranno invece aperti dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. L’ultimo ingresso a San Martino è un’ora prima della chiusura ed a Solferino, mezz’ora prima della chiusura. Gratuiti i bambini sotto gli 11 anni; il biglietto ridotto è riservato ai ragazzi fino ai 18 anni ed agli over 65. Dalla data di metà marzo, poi, torneranno in vigore anche il biglietto unico (al costo di 10 euro sarà e possibile visitare sia San Martino che Solferino) ed il biglietto Solferino, che al prezzo ridotto di 5 euro consente la visita sia al Museo che alla Rocca. Per i gruppi sopra le 10 persone è sempre consigliata la prenotazione, alla mail: prenotazioni@solferinoesanmartino.it per San Martino e musei@solferinoesanmartino.it per Solferino.

amc