Calcio – Dal San Lazzaro all’azzurro: Tommaso Costa giovanissima star della nazionale sordi

MANTOVA Il giovane calciatore del San Lazzaro, Tommaso Costa (classe 2003), è rientrato alla base dopo lo stage con la nazionale italiana sordi che si è svolto a Formigine (Modena) dal 2 al 4 dicembre. Era la seconda chiamata per Tommaso, che aveva già fatto parte del gruppo azzurro nel precedente stage tenutosi nel Bolognese, ed è ormai presenza fissa della rappresentativa. Il più giovane in campo, con i suoi 18 anni, ma forte dell’importante esperienza di giocatore in una categoria giovanile regionale con una compagine storica e competitiva come il San Lazzaro. Durante il raduno in Emilia, staff e giocatori della nazionale hanno incontrato i bambini delle scuole e per Tommaso c’è stata anche la soddisfazione di firmare i primi autografi. Il prossimo raduno si svolgerà tra febbraio e marzo a Bergamo, tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di categoria del prossimo anno in Brasile.