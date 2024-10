Trovato con la droga addosso, denunciato e lasciato a piedi senza patente

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, mentre effettuavano un servizio di prevenzione, decidevano di controllare un esercizio pubblico. Dopo i preliminari controlli amministrativi, durante una ispezione ai servizi igienici del locale, i Carabinieri constatavano la presenza di un cittadino straniero che era intento ad assumere della sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. La successiva perquisizione personale consentiva agli inquirenti di sequestrare un’altra dose della medesima sostanza, che lo stesso custodiva nelle tasche dei pantaloni. Il 38nne straniero veniva pertanto accompagnato presso una Stazione Carabinieri per le formalità di rito e, nel caso specifico, per essere segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nell’immediatezza i militari provvedevano al ritiro della patente di guida, in base alle vigenti normative, in modo tale che non potesse essergli concessa la guida dei veicoli in stato di alterazione psico-fisica.

Durante le fasi della contestazione dell’illecito, lo straniero, assai contrariato nel perdere la patente per qualche settimana, avrebbe proferito frasi minatorie all’indirizzo dei militari operanti, asserendo inoltre che avrebbe “distrutto” la caserma. La nottata, per lui, si è conclusa con il ritiro della patente di guida e con una denuncia in stato di libertà per “minaccia a Pubblico Ufficiale”. Per riprendersi dalla serata, allo stesso non gli è rimasto che ritornare a casa a piedi.

È importante sottolineare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.