Trovato morto in casa, soffocato da un boccone di cibo

VOLTA MANTOVANA Soffocato da un boccone mentre pranzava prima di rientrare al lavoro. È morto così, ieri poco prima delle 13, il 40enne Gian Guido Carletti, operaio residente in paese e molto conosciuto anche negli ambienti sportivi, dove frequentava in modo assiduo sia il Palavalle di Volta sia la Curva Te dalla quale seguiva il Mantova calcio. Carletti viveva da solo. A trovarlo, ieri verso le 17, una conoscente che, a quanto pare, è in possesso delle chiavi dell’abitazione.

