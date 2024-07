Ubriaca sfascia un bar alla Notte Bianca di Ostiglia

OSTIGLIA Una notte bianca al alto, anzi altissimo – per lei – tasso alcolico, e che solo grazie all’intervento dei carabinieri non è degenerata in qualcosa di peggiore. Sabato notte, quasi al termine della manifestazione ostigliese, una donna, in evidente stato di ebbrezza, ha danneggiato l’attrezzatura di un dj che stava eseguendo un set davanti a un bar, e molestato e tentato di aggredire i clienti del medesimo. L’intervento dei Cc ha evitato il peggio, per ora non risultano denunce a carico dell’esagitata.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, la donna, quasi al termine della manifestazione, è uscita dal proprio appartamento in stato gravemente alterato e brandendo una scopa ha iniziato a dare dei colpi all’attrezzatura del dj facendo cadere a terra e danneggiando pesantemente le casse audio; non contenta del trambusto si è anche scagliata contro alcuni clienti, per fortuna senza creare ulteriori problemi anche se un cliente avrebbe lamentato un taglio a una mano a causa dei frammenti dei bicchieri mandati in frantumi dalla donna.

Si è così dovuti ricorrere all’intervento dei carabinieri per riportare la calma e per evitare conseguenze peggiori. Il tutto è poi rientrato nel giro di pochi minuti, al momento non risulta che vi siano state denunce presentate contro la donna.