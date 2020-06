Basket Prima Divisione maschile – Abc Virtus Mantova, una new entry e 4 conferme

MANTOVA Una new entry e (per ora) quattro conferme nel roster dell’Abc Virtus Mantova che, in organico al prossimo campionato maschile di Prima Divisione, ha fatto domando di ripescaggio in Promozione.

Il volto nuovo (ma già conosciuto) risponde al nome di Riccardo Piccinocchi, playmaker classe 2000. «Questo sarà il mio primo vero anno alla Virtus dato che quando sono arrivato a febbraio ho potuto fare solo una partita prima della sospensione dei campionati. Ho scelto questo percorso perché conosco il gruppo e mi trovo molto bene con i compagni, sia fuori che dentro al campo. Ma l’ho scelto anche per ritrovare la determinazione e la fiducia in me stesso che in questi ultimi anni non mi è stata concessa. Dopo questo lungo stop voglio ritornare in campo, lavorare duro ogni allenamento insieme al gruppo per fare progressi e raggiungere grandi traguardi al termine della stagione. Il mio obiettivo è sempre quello di competere e ambire al posto più alto della classifica, non mi è mai piaciuto perdere e a ogni sconfitta esco dal campo arrabbiato, però le sconfitte insegnano e da esse si impara a crescere. Quindi il primo obiettivo è quello di raggiungere i play-off e poi, se tutto va come deve andare, perché non puntare al salto di categoria?».

Come dicevamo, sono per adesso quattro i giocatori confermati nel roster biancoblù. Si tratta di Matteo Mazzoni, guardia-ala classe 97, un veterano alla sua terza annata in squadra; Andrea Ferriani, ala grande classe 92, alla sua seconda stagione nella Virtus; seconda annata in casa Abc anche per Emanuele Accorsi, play-guardia classe 2000; Nicola Furgeri, centro classe 91, alla sua terza annata in biancoblù. «Qui – dicono i quattro in coro – c’è un gruppo fantastico e una società che ha un progetto di crescita e consolidamento nel panorama cestistico mantovano».