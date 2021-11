Conca di navigazione di Governolo: iniziati lavori urgenti di ripristino

MANTOVA A causa dell’aggravarsi del fenomeno di sifonamento che sta interessando da alcune settimane la conca di navigazione di Governolo, AIPo ha affidato un intervento di somma urgenza che permetta di mettere in sicurezza la stabilità della testata stessa.

Si procederà con la tecnica del jet grouting, che prevede di iniettare una miscela di malte speciali in pressione, in grado di intasare il terreno intorno al sifone e bloccare così le infiltrazioni.

I lavori, la cui durata è prevista in quaranta giorni, sono stati affidati ieri all’Impresa CLIVIO S.r.l. di Noceto (Parma).

Responsabile del procedimento è l’Ing Marcello Moretti e Direttore dei lavori la Geom. Elisabetta Barba, entrambi dell’Ufficio AIPo di Mantova.

L’importo complessivo dell’intervento è di circa 200.000 mila euro.

La conca resterà pertanto chiusa al transito fino al 7 gennaio 2022.

Eventuali variazioni della data di riapertura verranno comunicate per tempo.