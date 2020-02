Tennis tavolo giovanile – Brunetti, Angeli d’argento a Terni

TERNI Il primo successo nel secondo torneo nazionale giovanile della stagione, in corso al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, è stato ottenuto da Chiara Rensi (TT Acsi Pisa), testa di serie numero 2, che nel tabellone Allieve ha battuto in finale per 3-1 (11-9, 11-6, 4-11, 11-8) Caterina Angeli (Brunetti Castel Goffredo), n. 1. La toscana nel primo torneo era uscita in semifinale, per 3-1 per mano di Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), ieri assente, che poi in finale aveva fermato anche Angeli. Nel primo set dell’atto conclusivo Rensi è scattata sul 5-2 ed è stata rimontata (6-6), è andata di nuovo avanti (8-6) ed è stata ripresa (8-8). Al terzo strappo ha conquistato il primo set. Nel secondo ha nuovamente condotto sul 4-2 e su 6-4, e, dopo essere stata appaiata (6-6) da Angeli, si è procurata quattro palle set (10-6) e ha sfruttato la prima.

La castellana nel terzo parziale è risalita da 0-2 a 6-2 e ha marciato con sicurezza, accorciando le distanze. Nella quarta frazione, però, la pongista di Poggibonsi è tornata padrona della situazione (8-2), ha avuto quattro match-point e ha concretizzato il terzo. In semifinale Rensi ha sconfitto per 3-0 (13-11, 11-5, 11-6) Anastasia De Costanzo (Tennistavolo Torino), n. 3. e Angeli per 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) Nicoletta Criscione (Tennistavolo Ausonia Enna), n. 4. Angeli aveva eliminato nell’ordine per 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) la n. 12 Rebecca Fanizza (Tennistavolo Torino) e per 3-0 (11-9, 11-4, 14-12) la n. 5 Martina Tirrito (Tennistavolo Ausonia Enna).