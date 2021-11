Grande spettacolo al Migliaretto con le star del Motocross

Mantova Un pubblico immenso ha salutato, come da pronostico, la vittoria di Jeffrey Herlings su Ktm al Gran Premio della Lombardia ottenuta grazie al 2° posto in gara-1 e alla vittoria in gara-2. Secondo il francese Romain Febvre su Kawasaki, primo in gara-1 e 2° in gara-2, e terzo uno splendido Antonio Cairoli in sella a Ktm. L’assegnazione del titolo 2021 è rimandata a mercoledì con il Gran Premio Città di Mantova, che decreterà anche l’addio alle gare di Cairoli. In classifica comanda Febvre con 661 punti, 3 in più di Herlings (658) e Gajser (648).

Gara-1 È la Yamaha di Jeremy Seewer a conquistare l’hole shot ma è Febvre su Kawasaki a prendersi il primo posto nel corso del giro 1, mentre Herlings, nel tentativo di agguantare la seconda piazza, cade e riparte 15esimo. Cairoli ne approfitta inseguito dallo sloveno della Honda HRC Gajser. Febvre scappa segnando giri record mentre Cairoli tiene il passo conscio che sarà una gara lunga. Nelle retrovie intanto Alessandro Lupino su Ktm è 7° davanti a Jorge Prado. Al giro 4 Gajser inizia ad infastidire Cairoli con una serie di incroci di traiettoria: una lotta che dura un paio di giri che consentono a Gajser di fiaccare la resistenza del messinese e prendersi la sua posizione. Febvre intanto comanda sicuro mentre Herlings, nelle retrovie, fagocita due rivali a giro portandosi 5°. Al sesto giro arriva la penalizzazione per Gajser per taglio di variante e alle sue spalle Herlings e Fernandez ingaggiano un duello da mezzogiorno di fuoco (vista l’ora, poi…). Passa Herlings e con pista libera segna un incredibile 1’56”544 contro l’1’59”823 di Febvre. A tre giri dal termine i primi quattro sono racchiusi in appena 6”, e c’è ancora spazio per un cambio in classifica: Herlings prima passa Cairoli, frenato da un doppiato che non vede le bandiere blu, e poi si prende il 2° di Gajser. Finisce con Febvre 1°, Herlings 2°, ottimo Cairoli 3° e Gajser è retrocesso 8°.

Gara-2 Herlings parte meglio di tutti seguito dall’ottimo Prado e Febvre. 4° un ottimo Lupino che viene però superato già nei primi metri da Cairoli e più attardato Gajser, 6°, autore di una partenza non perfetta. I primi giri vivono del duello tra la Kawasaki di Febvre e la Ktm di Prado, ma il francese ha la meglio con un sorpasso “di fino”. Febvre si ritrova con pista libera e tenta di accorciare le distanze su Herlings, ma il pilota della Ktm corre in “modalità volpe” dando l’impressione al rivale di potersi avvicinare, tanto che Febvre, spingendo all’inverosimile, rischia persino la caduta al giro 5. Al 7° giro brivido per Cairoli che in piena bagarre con Prado, forse a causa di un salto di un rapporto nel tornante dopo i box, perde metri preziosi e la posizione a favore di Gajser. Posizioni di testa congelate con Herlings che protegge il proprio vantaggio, inseguito (per modo di dire) da Febvre a 11 secondi e infine Gajser ha la meglio anche su Prado, che nel finale cede anche a Cairoli. Il GP della Lombardia, penultima prova del Mondiale, termina quindi con la vittoria della Ktm di Jeffrey Herlings, secondo Romain Febvre su Kawasaki, terzo un superlativo Antonio Cairoli che rafforza il primato in classifica di KTM.