Ciclismo – Tatobike, Ciclo Club e Mincio Chiese dettano legge sul circuito di Revere

Revere Entusiasmo e tante emozioni: ecco quanto ha saputo proporre ieri pomeriggio a Revere (Borgo Mantovano) la decima edizione del Gp Ferramenta Mezzaqui. Merito sia dell’ottima macchina organizzativa predisposta dai responsabili dello Sporteven sia dell’impegno con il quale gli oltre cento Giovanissimi hanno affrontato il circuito sul quale si sono disputate le sei gare previste. I baby mantovani della società organizzatrice dell’appuntamento, quelli dell’Allgor Tatobike, quelli del Ciclo Club 77 e quelli del Mincio Chiese, hanno rivestito il ruolo di protagonisti assoluti. Basta analizzare velocemente i risultati ottenuti.

Nella G1, prima è giunta Isabel Berardo e 4° è Luigi Beduschi. Leonardo Busselli si è imposto nella G2 dove Mattia Delpietro si è piazzato 3° e Federico Isonni 4°. Nella G3 sia Linda Gibertoni sia Francesco Favalli hanno colto il 2° posto mentre Leonardo Canani ha chiuso all’8º posto e Denny Sganzerla al 9°. Elia Marassi si è aggiudicato il gradino più alto del podio nella G4; nella top ten invece sono entrati Pietro Tognolo 8° e Andrea Roveri 10°. Nella G5 l’acuto porta la firma di Alessio Azzolini con Leonardo Mai che ha chiuso al 3° posto; in più 5° si è piazzato Mattia Araldi, 6° Diego Bertucci e 9° Tommaso Lucchini. La parte agonistica si è chiusa con la prova della G6 e in questo caso il gesto atletico più esaltante lo ha messo a segno Gabriele Decò che si è presentato sotto lo striscione d’arrivo in perfetta solitudine; vittoria anche per Maela Barone. Giulio Zunica si è piazzato 2°, Giulia Affini 3ª, Natan Guerzoni 4°, Diego Volpato 5°, Leonardo Balboni 6°, Ryan Sermidi 7° e Sebastiano Falavigna 8°. Tra gli sportivi presenti lungo il circuito cittadino di 1 km vi era pure il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari.

Passiamo alle corse odierne. Oggi si presenta nutrito il programma degli appuntamenti agonistici, che però sono tutti fuori dai confini provinciali. Gli Juniores si divideranno in tre per partecipare alla gara di Sumirago (Va), i ragazzi del Biesse Carrera Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli e Andrea Godizzi, alla Treviglio-Bracca Sergio Ferrari del Team Giorgi e alla competizione internazionale di Loria (Tv) Filippo Marocchi dell’Aspiratori Otelli. Gli Allievi del Mincio Chiese saranno di scena a Rosà (Vi) e gli Esordienti sempre del team gialloblu cercheranno di mettersi in evidenza a Montichiari (Brescia). (b)