Bozzolo: scuola elementare, via al recupero per 400mila euro

BOZZOLO L’amministrazione comunale di Bozzolo ha indetto nei giorni scorsi l’apertura della gara d’appalto, volta ad affidare i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palazzina, adibita un tempo a direzione didattica della scuola elementare, per un esborso complessivo pari alla cifra di 400mila euro. Come più volte riportato sulle pagine de La Voce di Mantova, l’iter di recupero dell’edificio scolastico ha incontrato nel corso di questi anni, ritardi a causa di inadempienze da parte della ditta precedentemente incaricata delle operazioni e dopo una battaglia giudiziaria che ha permesso al Comune di allontanare la passata ditta, ora, terminate anche le procedure di rimozione del materiale in amianto, il direttivo guidato dal sindaco Giuseppe Torchio può finalmente provvedere all’indizione della gara volta ad affidare la seconda parte dei lavori, ovvero l’efficientamento energetico e il miglioramento della struttura, per una cifra complessiva di 400mila euro. «La gara, di cui se ne occuperà la Centrale Unica di Committenza di Borgo Virgilio, partirà a breve- afferma il sindaco di Bozzolo – stiamo quindi per avviare la seconda fase dei lavori che interessano il recupero della scuola. Ci tengo a precisare che, una volta conclusi i lavori, – conclude il primo cittadino – i nostri studenti avranno una sala mensa dove poter condividere il momento del pranzo; i bimbi infatti, al momento, pranzano sui banchi di scuola all’interno delle loro aule».