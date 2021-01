Viadana in testa: sulla rete gas il Comune ha lavorato bene

VIADANA – Tra i punti del consiglio di venerdì 29 la vicenda relativa al riscatto della rete del gas. Un tema su cui si è soffermato Gabriele Morozzo (Viadana in Testa) che ha riconosciuto il ruolo dell’esecutivo attuale e di quello precedente in questa delicata partita.

«La questione è stata più volte discussa e analizzata dalla passata amministrazione e da quella attuale. È doveroso evidenziare che, grazie alle contestazioni e opposizioni effettuate, Italgas ha ridotto le pretese economiche iniziali del maggio 2019. Infatti si è passati da 5.397.123 euro a 4.271.076 euro e successivamente – a novembre 2020 – a euro 3.336.414. Inoltre il Comune ha stanziato in uscita una somma inferiore rispetto a quella di novembre a seguito della compensazione degli interessi calcolati tra le parti per 62mila euro circa. Lunedì 18 gennaio – ha proseguito – la banca ha pagato la somma a Italgas pari a 3273471. Il Comune, che dalla cifra iniziale richiesta da Italgas a maggio 2019, alla data del 18 gennaio 2021 ha quindi spuntato un ribasso complessivo di 2.023.652 euro, è diventato proprietario della rete acquisendola come bene strumentale. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo una causa in corso con Italgas che, se vinta, porterebbe nelle casse dell’ente circa un milione di euro. Se l’amministrazione non avesse posto alcuna contestazione e nessuna opposizione – ha concluso Morozzo – saremmo riusciti ad ottenere questo risultato?».