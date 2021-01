Gazoldo, ladri in casa con dentro il proprietario che si nasconde per paura

GAZOLDO – Sfondano la porta d’entrata, probabilmente convinti che non ci fosse nessuno dentro, e poi scappano a bordo di una Scoda Fabia Grigia. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 16 in centro a Gazoldo in un’abitazione di via Marconi. Al contrario invece di quello che forse credevano i malviventi, all’interno della casa c’era il proprietario. Quest’ultimo che era in un’altra stanza, ha sentito dei rumori provenire dall’entrata ma, visto quello che stava accadendo e timoroso che i ladri potessero essere armati, si è nascosto aspettando che quest’ultimi se ne andassero. Poco dopo gli stessi balordi sono fuggiti a bordo di una Scoda Fabia grigia, come testimoniato dalla stessa vittima che avrebbe anche rivelato la targa alle forze dell’ordine. Poco dopo, poco lontano in via Belvedere, c’è stata un’effrazione in un’altra casa. La certezza che si possa trattare della stessa banda non c’è, ma è certo che la concomitanza dei furti lascia pensare che in effetti si tratti delle medesime persone. Attorno ai luoghi ove c’è stato il raid ci sono le telecamere comunali che, in effetti, potrebbero avere registrato il fatto.

La denuncia degli episodi criminosi avvenuti a Gazoldo degli Ippoliti è stata fatta dalle stesse vittime tramite le pagine social.