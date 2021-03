Si avvicina la stagione irrigua, interventi agli impianti di Boretto

BORETTO (Re) – L’intervento avviene al di fuori del territorio mantovano ma, come facilmente intuibile, avrà effetti significativi anche nella nostra provincia. Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po ha comunicato checome ogni anno, il grande fiume chiude il canale di adduzione che porta acqua agli impianti di Boretto riempiendolo di sabbia.

Iniziare i lavori di spostamento del sedimento troppo presto significa doverli ripetere – spiegano dall’ente consortile – perché le morbide primaverili dovute allo scioglimento delle nevi arrivano prima dell’estate e spostano la sabbia di nuovo nel canale. Anche le 28 pompe dei due impianti gemelli sono sommerse, non dall’acqua ma dalla sabbia: per liberale occorre l’azione di un palombaro che lavora nel buio più completo, alla cieca, con l’aiuto di un aspiratore di sabbia, perché la benna dell’escavatore posto sulla chiatta non riesce ad operare per la presenza dell’impalcato del fabbricato.