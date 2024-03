Voltone di piazza Matteotti: via a lavori da 700mila euro

SAN BENEDETTO PO L’intervento su uno degli elementi architettonici più caratteristici di San Benedetto è finalmente partito: come confermato dall’amministrazione comunale polironiana, sono iniziati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione funzionale del “voltone” di piazza Matteotti, elemento che collega la centrale via Ferri con l’altrettanto centrale piazza Teofilo Folengo. Un intervento da 700mila euro che restituirà al Comune un edificio che sarà molto probabilmente destinato alla promozione turistica della cittadina.

Come ci ha spiegato il sindaco di San Benedetto, Roberto Lasagna, già la Regione aveva finanziato con 110mila euro l’acquisto dell’immobile da parte del Comune, e ora, con altri 700mila euro verrà effettuata una riqualificazione che non avrà solo una funzione estetica e di decoro urbano: «Infatti – precisa Lasagna – l’intervento prevede anche una riqualificazione degli spazi interni del voltone che, dalle finestre, consentono anche una visuale molto suggestiva della piazza Folengo con la basilica e il complesso abbaziale».

Sulla futura destinazione, per ora, il Comune non si sbilancia troppo rimanendo ancora su una generica destinazione per promozione turistica; ma non è da escludere che tra le ipotesi prese in considerazione dal Comune vi sia quella di ricavarvi all’interno un ulteriore spazio per l’ufficio di informazione e accoglienza turistica di San Benedetto (la cui sede è in piazza Folengo) o addirittura trasferirvi l’ufficio stesso. Ma sono valutazione che saranno fatte solo nei prossimi mesi.