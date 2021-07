Calcio Terza Categoria – Giù i veli alla River tra conferme e novità

REVERE Presentazione ufficiale per la nuova River di mister Sandro Modenesi. Confermata per gran parte la rosa della scorsa stagione, si sono uniti nuovi ragazzi: Enrico Masini, Francesco Freddi, Alberto Raccanelli, Alessandro Greggio, Mattia Vincenzi, Mirko Poletta e Luca Sfiller (quest’ultimo di ritorno dopo tre anni). Dopo una cena conviviale offerta dalla società, la parola è passata al presidente Enrico Berti, che ha dato il benvenuto ai nuovi ragazzi e illustrato gli obiettivi della società. Lo stesso ha fatto l’allenatore Modenesi. Nell’attesa di sapere come e quando si ripartirà con la normale attività agonistica, la società ha augurato buone vacanze a tutti.