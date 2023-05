Gruppo 7 Enci: i cani da ferma

Ritorna l’appuntamento con la nostra rubrica “Il mio cane è felice”. Restiamo nell’ambito dei cani da caccia. Finora abbiamo visto cani da seguita, ovvero atti all’inseguire e stanare la preda. Sull’edizione di domani 21 maggio lo staff di Corte Tosoni di San Giorgio Bigarello, parlerà dei cani del gruppo 7 dell’Enci: i cani da ferma.

I cani da ferma lavorano in modo estremamente diverso rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora: perlustrano tramite il loro fiuto il terreno attorno al conduttore in movimento e, una volta scovato, si avvicinano di soppiatto al selvatico in modo progressivamente sempre più lento sino ad immobilizzarsi.

A questo punto, giunti a breve distanza, segnalano la presenza della preda con la tipica posizione di punta o ferma, ovvero mantenendo una posizione appunto ferma in direzione del selvatico nascosto. Generalmente in questa posa il cane alza una zampa anteriore e freme mentre attende che il conduttore lo raggiunga. Il cane da ferma può mantenere la stessa posizione per un tempo straordinariamente lungo.

Per saperne di più, leggete l’edizione di domani.