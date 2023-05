Pallavolo serie B1 f – Volta, caccia alla finale per l’A2. Tisci: “Giocheremo senza paura”

Volta Mantovana Stasera davanti al proprio pubblico la Nardi Volta ha la grande opportunità di centrare la finale dei play off della B1 (ore 20.30, arbitri Madalina Chiriac e Bragato di Venezia). Se passerà il turno sfiderà il Castelfranco di Sotto, forte compagine pisana che al termine della stagione regolare ha vinto il girone A. Per riuscirvi le collinari devono superare il Focol Legnano, che sabato scorso si è imposto per 3-2, con le ospiti avanti 2-1 e vicine al colpaccio. Vincere 3-0 o 3-1 significa centrare la finale. Col 3-2 serve anche il golden set. Il Volta due stagioni fa, con Solforati e Camarini in panchina, centrò la finale contro l’Altino, che nel ritorno in Abruzzo ebbe la meglio dopo aver chiuso a favore il golden set. La scorsa stagione le virgiliane di Breviglieri e Camarini fallirono le occasioni contro Montale e l’Esperia Cremona.

Le collinari, giunte a questo punto della stagione, devono per prima cosa avere la meglio sul Focol, per giocarsi contro il Fgl Zuma le possibilità di salire in A2.

«Rotto il ghiaccio della prima partita – afferma il tecnico Fabio Tisci – affronteremo davanti al nostro pubblico a viso aperto il Legnano, senza nessun timore e consapevoli della nostra forza. Il Focol giocherà con l’intento di portarsi a casa il risultato. Sabato scorso abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza nel giocare certe partite, cosa che si è notata durante tutta la gara, visto l’andamento non continuo nei vari fondamentali». In casa Focol Ilaria Simonetta carica le compagne: «Come si suol dire, non abbiamo ancora vinto niente. A Volta Mantovana dovremo spingere da subito dal primo set e continuare su questa strada».