Ecco le borse di studio di Casaloldo per gli studenti delle superiori

CASALOLDO – L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emma Raschi, al fine di incentivare i giovani negli studi e premiare i risultati, ha emanato un bando per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti della scuola superiore di secondo grado relativamente all’anno scolastico 2019-2020. L’assegnazione terrà conto esclusivamente del merito scolastico e non delle condizioni economiche. Possono aspirare alla borsa di studio gli studenti che abbiano conseguito la promozione o il diploma con una valutazione media non inferiore ad 8/10° e voto relativo al comportamento non inferiore a 8/10°. La media verrà calcolata escludendo il voto di religione. Per partecipare alla ripartizione delle borse di studio è necessario presentare la domanda, redatta in carta semplice su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio servizi scolastici e fotocopia della valutazione conseguita nell’anno scolastico 2019/20 o stampa della pagina on line del registro elettronico. La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso l’Ufficio Istruzione del Comune, possibilmente alla mail segreteria@comune.casaloldo mn.it, negli orari d’ufficio, entro e non oltre il 31 marzo. Il procedimento sarà istruito dall’ufficio servizi scolastici, il quale provvederà ad inviare comunicazione scritta agli assegnatari. Con gli eventuali fondi residui verranno successivamente assegnati riconoscimenti ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado (scuola media) licenziati con la valutazione di 10/10°, in riferimento all’anno scolastico 2019/20.