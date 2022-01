Andata a gara la ciclacile di Dosso del Corso

MANTOVA – Mantova È stata approvata dall’amministrazione la procedura negoziata, indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili in strada Dosso del Corso, nel tratto che va da strada Chiesanuova a viale Italia.

Questo segmento di ciclopedonale già parzialmente iniziato risponde agli indirizzi delle linee di mandato dell’amministrazione volte a operare un processo di assimilazione delle periferie attraverso infrastrutture eco-compatibili.

«Saranno solo quartieri, non periferie», aveva detto il sindaco Mattia Palazzi nei ripetuti e settimanali incontri della sua giunta con i residenti dei quartieri. Un impegno che va concretizzandosi anche con la ciclabile di Dosso del Corso, della quale è già stato realizzato il tratto di congiungimento con il cavalcavia.

Il rimanente tratto, per un importo complessivo di 220mila euro, va ora in gara sulle apposite piattaforme dell’amministrazione.