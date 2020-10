Quattro classi in quarantena a Castel Goffredo, scatta il tampone a tutti i prof

CASTEL GOFFREDO – Scuola media chiusa domani e martedì: tutti gli insegnanti infatti verranno sottoposti al tampone dopo che nel corso della settimana che si sta concludendo, quattro classi tra scuola media e scuola elementare sono finite in quarantena a causa di alunni trovati positivi al Covid-19.

La comunicazione della chiusura della scuola media è stata diffusa nella giornata di ieri dalla dirigente Angela Sirressi: “Con la presente, considerato il diffondersi dei casi Covid 19 all’interno del nostro istituto comprensivo, considerata l’attivazione del protocollo di sicurezza, vista la necessità dell’effettuazione dei tamponi di tutti i docenti coinvolti nelle classi in quarantena nel plesso ‘Virgilio’, si dispone la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nel plesso ‘Virgilio’ per numero due giorni a decorrere dal 26 ottobre 2020”.

Per domani mattina è previsto il tampone: i risultati dovrebbero essere resi disponibili già tra la tarda mattinata e il pomeriggio di martedì, così che la scuola media da mercoledì possa riprendere la propria attività.

La decisione si sospendere le attività scolastiche per due giorni per eseguire i tamponi è stata presa dall’Ats in accordo con la dirigenza del comprensivo, appunto dopo che nel giro di pochi giorni due classi delle elementari e due classi delle medie sono state messe in quarantena.

Dell’iniziativa è stato subito informato anche il sindaco Achille Prignaca, che spiega come ad ogni modo il caso delle due scuole castellane, e in particolare della scuola media, non viene considerato come un focolaio.

Dall’inizio della pandemia a Castel Goffredo in totale sono risultati 161 casi; attualmente, alla giornata di ieri, i positivi sono invece 16. Nel corso dell’ultima settimana, da 17 al 23 ottobre compresi, la cittadina ha visto un aumento di 18 unità.