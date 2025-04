Calcio giovani – Torneo delle Regioni al top per la Lombardia: trionfano le donne e l’U17

MILANO Campagna di successo in Sicilia per le rappresentative lombarde al Torneo delle Regioni: sono ben due i titoli che la nostra regione è riuscita a portare a casa. Molto soddisfatta la presidente del Comitato Regionale Lombardia Valentina Battistini: «La 61ª edizione del Torneo delle Regioni, che si è appena conclusa in Sicilia, è stata la prima sfida del mio mandato e il successo ottenuto non può che rendermi orgogliosa: ringrazio le calciatrici e i calciatori, gli allenatori e tutto lo staff che ha contribuito nella preparazione dell’evento e in questa settimana nel fare tutto il possibile perché si arrivasse al miglior risultato. I miei ringraziamenti al Comitato Regionale Sicilia e al Presidente Sandro Morgana, per la calorosa accoglienza e la straordinaria ospitalità. Ho ancora negli occhi lo spirito con cui i ragazzi dell’Under 15 e dell’Under 19 hanno cercato di raggiungere la vittoria. La loro delusione a fine partita dimostra un senso di appartenenza al nostro movimento che emoziona ed è energia per il loro e nostro futuro. La stessa emozione che ho provato alzando la coppa al cielo con le ragazze dell’Under 23 femminile e dell’Under 17. La loro vittoria è la vittoria del calcio lombardo. Uno stimolo ulteriore che spingerà me e tutta la squadra a lavorare sempre di più per il futuro dei nostri ragazzi».