Corsi a pagamento per assunzioni alla Casa del Sole, ma è una truffa

CURTATONE – Finti corsi con annessa promessa di assunzione: questo l’allarme lanciato dalla Casa del Sole di San Silvestro dopo che negli ultimi giorni diverse sono state le segnalazioni ricevute dalle persone contattate (persone a cui, va sottolineato, venivano chiesti soldi). Episodi analoghi si erano verificati anche recentemente a Modena.

Il pretesto è quello di offrire corsi di formazione che potrebbero poi portare ad un’assunzione all’interno della struttura per poi passare ad una richiesta di denaro. Una truffa che nell’ultimo periodo ha visto vittima la Casa del Sole che ora mette in allerta sostenitori, cittadini ed professionisti del settore dopo aver ricevuto nell’ultimo periodo più di una segnalazione circa chiamate da parte di operatori che si presenterebbero proprio a nome della struttura che, come noto, si occupa da oltre 50 anni di bambini disabili.

Ora è proprio la Casa del Sole a chiarire la situazione mettendo in allerta chiunque fosse stato contattato – o dovesse essere contattato in futuro – sottolineando che nessun corso è attivo o mai stato attivato: «Si tratta di una truffa – spiegano dalla struttura di San Silvestro -. Non esistono corsi la cui partecipazione porta ad eventuali assunzioni. La Casa del Sole, che ha come primaria importanza l’aggiornamento e la formazione del proprio personale, organizza durante l’anno diversi corsi, convegni o giornate di studio, ma difficilmente aperte al pubblico se non di settore e per personale specializzato, né ovviamente legate ad eventuali assunzioni». Una presa di posizione netta con cui la struttura risponde alle tante segnalazioni che sono giunte nell’ultimo periodo circa fantomatici corsi da lei offerta e, soprattutto, con la promessa di successive assunzioni. «Ricordiamo ai mantovani, agli amici ed a tutti i nostri donatori – continuano, infatti, dalla Casa del Sole, che non sollecitiamo offerte tramite chiamate telefoniche per ricevere donazioni in contanti porta a porta, ma riceviamo donazioni esclusivamente a mezzo conto corrente postale e bonifico bancario o online intestati all’Associazione». Eventuali donazioni, infatti, vengono effettuate solo tramite assegni bancari o contanti che possono essere consegnati direttamente dai sostenitori solamente presso la segreteria nella sede di Curtatone, in via Vittorina Gementi 52.

Una truffa che, in verità, aveva già visto la Casa del Sole, suo malgrado, vittima: tempo fa, infatti, falsi operatori si erano presentati nel Modenese per chiedere donazioni a nome del cantante Alberto Bertoli – che fa effettivamente parte dell’associazione -: in quel caso, previa telefonata, i truffatori passando in case, bar e negozi per chiedere offerte per conto dell’associazione rilasciando false ricevute. «Invitiamo – concludono dalla struttura – a comunicarci questi spiacevoli episodi al numero 0376.479714 e ringraziamo in particolare tutti coloro che prontamente ci hanno già fatto segnalazione».