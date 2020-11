Mascherine a scuola: Zilocchi vuole scrivere al Governo

PEGOGNAGA – Se non è necessario che i bambini indossino la mascherina per tutto il tempo che si trovano a scuola, facciamo fronte comune e chiediamo insieme al Governo di rivedere questo aspetto: il sindaco di Pegognaga Matteo Zilocchi lancia una proposta al leader del Pd laurenziano – ed ex deputato – Marco Carra; il tutto alla luce delle considerazioni espresse, nel corso di una diretta Facebook organizzata dal Comune e molto seguita, da parte di Nicola Taurozzi, attuale primario di otorinolaringoiatria dell’ Hesperia Hospital di Modena e primario emerito di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Mantova.

«Già ieri il prof. Taurozzi è stato molto chiaro sul fatto che in condizioni di staticità (alunno seduto e opportunamente distanziato al proprio banco) non è necessaria questa misura di obbligatorietà – spiega il sindaco pegognaghese dalla sua pagina Facebook – Ma oltre ai fondamentali rilievi di carattere medico-scientifico, anche la dott.ssa Pelazza – ricercatrice di diritto penale – scrive che questo obbligo sarebbe incostituzionale. Pertanto, siccome so che anche l’onorevole Marco Carra dopo la mia diretta di ieri sera ha richiesto queste osservazioni, ritengo a maggior ragione utile uno sforzo congiunto per chiedere un’istanza di revisione di tale provvedimento visto che il suo partito è forza di Governo».

Nel corso della sua diretta, il medico otorinolaringoiatra aveva specificato che, su di un piano scientifico supportato sia dall’Associazione Nazionale Pediatri che dall’Associazione Americana di Pediatria, e premettendo che l’incidenza dell’infezione nei bambini è scarsissima, «l’obbligatorietà della mascherina non è giustificata alla presenza di queste condizioni: se è rispettato il distanziamento di un metro tra un banco e l’altro, quando l’alunno è seduto al proprio banco o in una situazione comunque statica, quando le aule sono quotidianamente igienizzate e areate, e quando la temperatura viene rilevata all’ingresso con un termo scanner. In entrata e uscita da scuola e in situazioni dinamiche la mascherina è necessaria».