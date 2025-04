Uiso Comitato di Mantova: una nuova sede per essere sempre più vicini alle realtà sportive del territorio

A tagliare il nastro, assieme al Commissario Franco Simone Alberto, anche Tiziano Pesce (Presidente Uisp Nazionale) e Tommaso Dorati (Segretario Generale Nazionale). Nuovi uffici in via Vittorino da Feltre, 63

MANTOVA – Con l’inaugurazione della nuova sede, la UISP Comitato Territoriale di Mantova ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua attività promozionale e sociale attraverso lo sport e le sue varie discipline.

Un momento particolarmente significativo che ha posto l’accento, grazie agli interventi portati dalle personalità che hanno presenziato alla cerimonia del taglio del nastro, sul prezioso impegno profuso dai dirigenti in questi ultimi mesi affinché i responsabili delle associazioni e società sportive affiliate, gli atleti ed i tecnici si sentano sempre più rappresentati da questo ente.

La nuova sede ora è situata in via Vittorino da Feltre, 63 a Mantova ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Ente di promozione sportiva e sociale che sin dal suo insediamento sul territorio mantovano ha saputo raggiungere gli obiettivi auspicati.

Anche in occasione dell’inaugurazione della nuova sede è stato sottolineato che, nonostante le vicissitudini affrontate negli ultimi mesi, la Uisp mantovana non ha mai staccato la spina e questo ha permesso alle realtà sportive operanti in tutta la provincia di avere un punto di riferimento importante.

Uno degli elementi che hanno caratterizzato l’appuntamento di sabato 29 marzo è stato l’intervento del Presidente Nazionale della UISP, Tiziano Pesce, che per l’occasione era affiancato dal Segretario Generale, Tommaso Dorati, dal dirigente nazionale Armando Stopponi, dal Presidente Regionale Stefano Pucci e dal Segretario Generale Lombardo, Roberto Rodio.

Il presidente nazionale, Tiziano Pesce, ha ringraziato il commissario e i dirigenti del Comitato per il lavoro svolto e ribadito come anche a livello provinciale si stia lavorando sodo per la promozione dello sport di cittadinanza e per confermare i valori di fondo dell’operato dell’ente.

Un impegno che il commissario Franco Simone Alberto ed i suoi collaboratori hanno interpretato nel migliori dei modi, ed inoltre hanno portato avanti ben consapevoli che lo sport è un veicolo per far crescere una persona, una comunità, un territorio.

Alla cerimonia, che ha previsto nel suo protocollo anche la consegna da parte del commissario provinciale di attestati di riconoscenza, hanno presenziato anche il presidente della Provincia, Carlo Bottani, il capo di gabinetto del sindaco del Comune di Mantova, Stefano Simonazzi, il quale ha evidenziato il prezioso lavoro che Uisp svolge ogni giorno per lo sport di base, ed ha sottolineato la vicinanza all’ente da parte dell’amministrazione comunale.

Presenti, inoltre, il presidente del Circolo Arci Salardi, Giancarlo Corradini, gli assessori allo Sport dei Comune di San Giorgio Bigarello, Laura Spiritelli, e quello di Borgo Virgilio, Raffaele De Berti, il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Faugiana ed il presidente del Comitato provinciale Fci, Fausto Armanini.