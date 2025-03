Allerta meteo, a rischio la partita del Mantova a Pisa. Si decide sabato mattina

MANTOVA Il maltempo che imperversa sulla Toscana, ma soprattutto la piena dell’Arno, mette a serio rischio la partita di sabato del Mantova a Pisa. Il sindaco toscano ha deciso che una decisione in merito verrà presa solamente nella mattinata di domani in piena condivisione con il comitato di sicurezza. L’Arno a Pisa è arrivato al secondo livello di guardia e saranno evacuate alcune famiglie di residenti nella zona della golena. Evacuazioni anche in provincia per alcune famiglie nel comune di Montopoli. In un video sui social il sindaco di Pisa Michele Conti definisce e la situazione “abbastanza complessa e attentamente monitorata”. Nel primo pomeriggio sono stati aperti lo scolmatore e la cassa di espansione di Roffia. L’ondata di piena da Pisa sarebbe prevista nella tarda serata.