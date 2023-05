Arti Marziali – La Scuola Karate-Do di Moglia in luce ai Campionati Italiani

Moglia Domenica scorsa la Scuola Karate-Do della Polisportiva dilettantistica mogliese ha partecipato ai Campionati Nazionali di karate del Centro Nord, che si sono svolti nel palasport Mariotti di La Spezia. Ben 450 gli atleti iscritti alla gara, che si sono scontrati nelle prove di kata e Kumite individuali. Dalle 9.30 alle 18.45 la manifestazione è continuata ininterrottamente, in modo piacevole e ordinato. Un plauso a tutti i partecipanti, coach, accompagnatori, arbitri e presidenti di giuria, per la correttezza nel comportamento e nel coordinare così tanti atleti. La Scuola Karate-Do ha schierato cinque dei suoi ragazzi, conquistando ottimi risultati. Quattro le medaglie che si sono accaparrati i giovani agonisti mantovani (due argenti e due bronzi). Manuel Borsari cintura bianca, alla sua prima esperienza ai Campionati Italiani, ha ottenuto un meritato 3° posto. Frankli Fornasari cintura verde si è classificato 3° nel kata e 2° nel kumite e Christelle Cavagnoli cintura verde ha conquistato un ottimo 2° posto nel kumite. Bisogna inoltre ricordare le ottime prove di Lucy Bozza cintura arancio e Gabriel Capelli cintura nera 1° Dan, che hanno dimostrato di tener testa agli avversari pur non ottenendo il podio.

Gli atleti guidati dall’istruttore Gianluca Taffurelli hanno mostrato un buon livello tecnico e forte spirito agonistico, mettendo il massimo impegno in ogni competizione.