Atletica, Campionati Regionali – Biancoli, Maffezzoni e Rodiani: tris d’oro

MANTOVA Grande festa al Campo Scuola di Mantova per la prima giornata dei Campionati Regionali Assoluti Juniores Promesse, impreziosita dai brillanti risultati degli atleti mantovani e dalla presenza del pubblico sulle tribune. La gara maschile di salto con l’asta doveva essere terreno di caccia per i virgiliani e così è stato: ha vinto Federico Biancoli (con 4.60), portacolori della Riccardi Milano ma cresciuto alla florida scuola dell’Atletica Rigoletto, che ha piazzato al secondo posto l’allievo (è un 2003) Edoardo Cavicchia con 4.40, al 5° Tommaso Zambreri con 4.10 (secondo nella categoria Juniores) e, a seguire, gli altri allievi Leonardo Lorenzini (3.90) e Pietro Montanari (3.70).

Nei 110hs, l’asolano Samuele Maffezzoni, Juniores della Bergamo Oriocenter, si è cimentato con i più grandi e non ha tradito le attese, aggiudicandosi la finale in 14.41. Nella gara femminile, Rossella Comini (Gonzaga) si è qualificata per la finale col tempo di 15″44, ma poi ha scelto di non correre il secondo turno in quanto non al meglio della forma. Mentre la sorella Marta ha gareggiato fuori classifica, correndo un buon 14″83, in quanto tesserata per l’Atletica Gran Sasso. Restando in casa Gonzaga, c’è il 2° posto di Luca Mondini nel lungo, in una gara dominata dai 2003. Luca ha saltato 6.78 (record stagionale outdoor) e si è visto annullare un 6.90 per aver pizzicato la linea di battuta. «Gara positiva – ha commentato l’allievo del prof Grazioli – un passo avanti rispetto alla precedente. La velocità c’era, mancava un po’ lo stacco ma ci si può lavorare su». Ha vinto il cremonese Leonardo Pini con 7.05, altro allievo, mentre Michele Sarzi (Libertas, 6.34) e Filippo Gavioli (Rigoletto, 6.30) sono saliti sul podio degli Juniores, rispettivamente 2° e 3° dietro il bresciano Guene.

Nel triplo femminile, Alice Rodiani, dell’Atl. Brescia, si è imposta nella categoria Juniores in 12.29, seconda misura assoluta dietro la milanese Grandi (12.33). Ottima 9ª la giovanissima Eleonora Orlandi (una 2004) della Rigoletto. Altre due medaglie sono arrivate dalla pedana del disco: Matteo Storti (allievo classe 2003 della Libertas) si è piazzato 3° nella classifica assoluta con 41.94, mentre Davide Altomare (2002 della Rigo) è 2° tra gli Juniores con 37.70.

Piccola delusione per Diego Marani, solo 5° nei 100 in 10.88. Ma oggi potrà rifarsi nei “suoi” 200. E quinta è anche Camilla Sorregotti (Rigoletto) nel lancio del martello: a corto di allenamento, e su una pedana scivolosa, ha faticato ad entrare in gara, piazzando però un buon 41.27 proprio all’ultimo lancio.

Nei campionati emiliani brilla la mogliese Giulia Guarriello dell’Atletica Guastalla Reggiolo, che domina i 100hs (13.94) ed è quarta nei 100 piani (12.21, secondo crono Juniores).

La seconda giornata di gare al Campo Scuola si apre con il salto con l’asta femminile (ore 16) che vede impegnate due atlete della Rigoletto, Luisa Bellandi (3.25 di accredito) e Anna Sedazzari (2.95). Nel martello maschile la Rigo schiera Badr Eddin Abdelkamel (35.34) e Paolo Gaetti (45.01). Doppio impegno per Marta Lui nel lungo (5.12) e nei 400hs (1:12.18). Alle 16.35 iniziano le serie dei 200 maschili con Luca Mondini dei Gonzaga (22.74) e soprattutto Diego Marani della Riccardi Milano (21.15) a caccia del riscatto dopo i deludenti 100. Negli 800 femminili c’è Alessandra Cremona della Rigoletto (2:51.35). Nella stessa gara, al maschile, Giulio Gambardella (Gonzaga) deve limare un secondo al suo tempo d’accredito (1:56.16) per ottenere il minimo per gli Italiani categoria Promesse. In gara nei due giri di pista anche Luca Giacominelli (1:55.11) e Alessandro Garusi della Rigoletto. Alle 17.30 Filippo Gavioli, altro atleta della Rigo, torna in pedana nel salto triplo (13.87). La Libertas schiera invece Giacomo Castagna sulla pedana del lancio del peso Juniores (11.27). Alle 17.50 tocca a Veronica Maria Saccani della Rigoletto nella gara più lunga del programma, i 5000 metri. Gran finale con le staffette: nella 4×400 la Rigo schiera Diego Lorenzini, Nicola Simeoni, Filippo Gavioli e Luca Giacominelli.