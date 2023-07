Atletica – Giulia Guarriello corre per una medaglia nei 100hs agli Assoluti. C’è anche Federico Biancoli nell’asta

Molfetta Saranno 16 i titoli in palio nella giornata odierna, la seconda dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta. La mattinata sarà caratterizzata dalle prove multiple (decathlon ed eptathlon), dopodiché alle 15 prenderanno il vie le prime gare che assegnano titoli. In gara oggi entrambi gli atleti mantovani, con ambizioni di podio. La mogliese Giulia Guarriello, dell’Atletica Guastalla Reggiolo, nonostante tanti acciacchi nella parte iniziale della stagione, si presenta ai blocchi dei 100 metri ostacoli con il quarto crono d’ingresso stagionale (13.38), non distante dal suo personale (13.27). Batteria alle ore 19.20 e finale alle 20.45. Elena Carraro (Atl. Brescia), classe 2001 come Giulia e argento agli Europei U23, pare imbattibile con il suo (12.89), ma per le altre medaglie la battaglia è aperta.

Anche Federico Biancoli, della Riccardi Milano, è accreditato della quarta misura (5.30, è anche il PB) nella gara di salto con l’asta che inizierà alle ore 18.45.