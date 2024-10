Slitta l’asfaltatura del ponte di San Benedetto

SAN BENEDETTO Ancora un rinvio a causa del maltempo per le operazioni di asfaltatura del ponte di San Benedetto Po: viste le previsioni di pioggia per le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2024, date programmate per le bitumature, Provincia di Mantova, in accordo con il raggruppamento di imprese titolare dell’appalto dei lavori di ristrutturazione del ponte lungo la SP ex SS 413 “Romana”, ha deciso di annullare ogni operazione afferente alla stesura del manto d’usura sul nuovo manufatto a doppia arcata.

Le operazioni di bitumatura sono state riprogrammate per martedì 22 e mercoledì 23 ottobre 2024.

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, traffico regolare.