Atletica leggera – Il ritorno di Giulia Guarriello: “Ora punto tutto sugli Assoluti”

MOGLIA Ritorno col botto per Giulia Guarriello nel weekend appena trascorso. La forte 22enne mogliese dell’Atletica Guastalla Reggiolo è riuscita a conquistare l’oro nei 100 ostacoli, dopo aver superato brillantemente gli infortuni alla clavicola e al bicipite femorale che hanno condizionato in parte la stagione: «Sinceramente non mi aspettavo di vincere, ma sono andata là per quello – ha dichiarato l’atleta – Quando vai a una gara devi sempre avere la mentalità vincente. E’ stato un po’ come un esordio per me, dopo i vari infortuni. Avevo già corso a Imola il 5 luglio per testare la mia condizione prima di buttarmi nel Challenge Assoluto su pista. A Modena avevo buone sensazioni e sentivo di stare bene sia mentalmente che fisicamente; dentro di me non avevo nessuna paura. La voglia di tornare in pista era davvero tanta e mi mancava sentire l’adrenalina in circolo prima di iniziare la corsa. E’ stata un’esperienza vissuta come un Campionato Italiano. Mi sono messa sui blocchi consapevole dei pochi allenamenti sulle gambe, ma la testa ed il corpo hanno retto molto bene. Il 13.38 è un tempo stupendo che volevo ma che non mi aspettavo, soprattutto dopo i vari mesi di stop; devo dire che ho ancora una buonissima base di allenamento e velocità e per questo sono molto contenta». Adesso Giulia punta dritta agli Assoluti di Molfetta che si terranno a fine mese: «Ora come ora si può solo lavorare per fare meglio – dice entusiasta – Il mio obiettivo sarebbe quello di avvicinarmi ai 13’’, quindi almeno vorrei togliere altri 3 decimi. Per quanto riguarda i piazzamenti non faccio previsioni, perché là ci si gioca sempre il tutto per tutto; ecco, l’unica cosa in cui spero, e incrocio le dita, è continuare a stare bene. Adesso sto molto meglio e posso dire di sentirmi rigenerata. Mentalmente e fisicamente sto benissimo, anche se mi manca ancora un po’ di allenamento; devo inserirne di più per avere più fondo. Già l’idea di essere tornata in gara mi rende felice perché se dovessi guardare indietro, due settimane fa, facevo ancora fatica a correre. Probabilmente non farò altri eventi per prepararmi al meglio in vista degli Assoluti, ma se ci fossero, vedrò di valutare bene la scelta».