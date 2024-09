Atletica leggera – Libertas sugli scudi: Meneghinello terza ai Regionali cadetti. Record e vittorie a Brescia

MANTOVA Nello scorso weekend a Busto Arsizio (Va) si sono disputati i Campionati Regionali Cadetti con gli atleti della Libertas in gara, chi per fare esperienza e chi per preparare gli Italiani di Caorle. E’ il caso di Emily Meneghinello, che si è piazzata al 3° posto, in 41″99, nei 300 dimostrando di essere sulla buona strada per gli Italiani. Nella stessa gara, Giulia Scansani ha corso con grande grinta in 44″73. Mentre Oscar Torresani ha chiuso in 4’04″84 i 1200 siepi. Amanda Costi si è fermata appena sotto il personale lanciando il peso a 8.87. Personale ritoccato invece nei 100 ostacoli da Emanuele Scolari, che ha superato con grinta le dieci barriere con il tempo di 15″98. Un coraggioso Filippo Tosi ha portato a termine le sei gare dell’esathlon con 2458 punti e i seguenti risultati: 100 ostacoli in 16″28; 1.69 nell’alto (vittoria); 19.69 nel giavellotto; 5.13 nel lungo; 29.02 nel disco; 1000 metri in 3’51″41. Grandi risultati, per la Libertas, arrivano anche dai ragazzi impegnati a Brescia (1ª e 2ª media): hanno fatto tutti il personale. Thomas Lipreri ha vinto l’oro nel lungo saltando per ben due volte 5 metri e 05. Ha poi vinto la propria serie nei 60 ostacoli passando da 10″09 a 9″60. Anche Maddalena Gola (aveva 10″13) si è imposta nei 60 ostacoli in 9″72 . Migliora pure Najiri Quagliarella da 11″60 a 10″38. Bene anche Adele Biaggi in 10″64. Tutte al personale le ragazze della velocità. Maddalena Gola vola in prima posizione nei 60 metri, ma crolla a terra sul traguardo facendosi superare dalle amiche Quagliarella e Biaggi, che hanno chiuso entrambe in 8″76, da Sofia Squassabia in 8″77 e da Viola Zuccarello in 9″12. Squassabia ha quindi portato il personale nel lungo a 4.25 che le è valso un buon 4° posto. Gara dei 1000 di tutto rispetto per Gaia Guerresi, Anita Lugli, Olivia Beduschi e Sandro Torresani. Ha chiuso la giornata una spettacolare staffetta 4×100: Squassabia, Quagliarella, Biaggi e Gola, con cambi ben studiati, sono prime al traguardo tra una quindicina di società con l’ottimo tempo di 54″90.