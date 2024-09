Calcio Prima Categoria – Cerutti: “La Medolese se la gioca con tutti”

MEDOLE Grande gioia in casa Medolese dopo il primo successo in campionato, di spessore, ottenuto domenica contro il Pralboino. «Siamo scesi in campo con coraggio – afferma il match winner Riccardo Cerutti – volevamo portare a casa i tre punti. L’1-0 è giusto perché potevamo concretizzare di più nel primo tempo, mentre loro nella ripresa hanno provato a reagire». «Per quanto riguarda il mio gol – prosegue – è nato da una palla recuperata. Sparago me l’ha passata e io ho anticipato di punta il portiere. Dedico la rete ai miei genitori, alla squadra e alla mia ragazza. Questa vittoria è la prova che non siamo saliti per caso, ma per merito nostro».

Dopo tre giornate, il bilancio è in parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. «Abbiamo avuto un buon inizio di stagione. Con la Villimpentese siamo riusciti a tenere bene il campo, mentre col Pescarolo c’è stato uno scivolone. Avevamo comunque avuto una bella reazione nella ripresa e domenica ci siamo sbloccati». Nel prossimo turno sarà derby all’Allodi di Suzzara: «Non li conosciamo. Ma cercheremo di scendere in campo come col Pralboino. Proveremo ad imporre il nostro gioco perché vogliamo portarci a casa altri tre punti». La Medolese è una neo promossa con un semplice obiettivo. «Vogliamo salvarci – tuona Riccardo – sappiamo che la Prima è un campionato non semplice. Però con la forza dello spogliatoio e la giusta fame, potremo dire la nostra. Personalmente, invece, voglio aiutare la squadra e provare ad arrivare in doppia cifra. Ho vissuto tanti anni belli a Medole, per questo ho deciso di rimanere e continuare il percorso intrapreso lo scorso anno. Qui mi trovo benissimo, sia con i compagni che col mister».